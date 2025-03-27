В университете Малайзии презентовали книгу Президента Туркменистана

Сегодня в Малайзии, в Университете Санвэй была проведена презентация книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули – мыслитель мира». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В мероприятии, организованном Посольством Туркменистана в Малайзии, приняли участие профессорско-преподавательский состав вуза, а также студенты из Туркменистана, обучающиеся в Университете Санвэй.

Посол Туркменистана М.Машалов, выступая перед собравшимися, рассказал о содержании книги, отметив значение творчества поэта в контексте продвижения принципов мира и доверия.

Отдельное внимание участников было акцентировано на значимости позитивного нейтралитета Туркменистана и его применении в качестве конструктивного механизма в деле укрепления мира и стабильности на планете.

Книга Президента Туркменистана «Махтумкули – мыслитель мира» была передана в библиотечный фонд Университета Санвэй, отмечает источник.