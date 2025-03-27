В структуре ГК «Туркменгаз» создан Информационно-аналитический центр

При Научно-исследовательском институте природного газа ГК «Туркменгаз» создан Информационно-аналитический центр.

Сегодня Проект «Европейский Союз за зеленое развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024-2028 гг.», финансируемый ЕС и реализуемый GIZ, оснастил новый Центр современным оборудованием.

Данная инициатива знаменует собой значительный шаг на пути к переходу Туркменистана к более устойчивому и экологически чистому будущему, предоставляя возможности для проведения научных исследований и анализа.

За счет программ повышения квалификации, семинаров и внедрения новейших технологий и методов Информационно-аналитический центр позволит значительно повысить квалификацию и потенциал специалистов ГК «Туркменгаз» и Научно-исследовательского института природного газа.

Также с передовым IТ-оборудованием и измерительными приборами, такими как LDAR — обнаружение и устранение утечек газа, Центр будет способствовать получению практического опыта работы, совершенствуя навыки специалистов в сборе, обработке и проверке данных о выбросах метана, полученных из различных международных спутниковых источников.

Такой комплексный подход будет способствовать повышению профессиональных навыков и продвижению новаторских научных проектов в газовой сфере.

«Крайне важно интегрировать возможности цифровых систем в научные учреждения газодобывающего сектора. Кроме того, важно изучить и применить передовые методы и опыт Eвропейского Cоюза в этой области», — отметил представитель ГК “Туркменгаз”.

В ходе мероприятия по передаче оборудования также были обсуждены вопросы повышения квалификации специалистов, изучения и внедрения передовых европейских научных практик и опыта в области перехода к зеленой экономике.

В рамках проекта Европейский Союз (ЕС) за зеленое развитие Туркменистана: «Политический диалог и климатические действия на 2024-2028 гг.» осуществляется совместная деятельность, направленная на поддержку перехода Туркменистана к «зелёной» энергетике и выполнение обязательств, предусмотренных Глобальным Соглашением по метану и Парижским соглашением.

Новый Информационно-аналитический центр будет способствовать расширению экспертных знаний и продвижению передовых научных проектов в газовом секторе, сообщается в пресс-релизе GIZ.