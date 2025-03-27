В олимпиаде «Талантливые юные математики» участвовали 675 старшеклассников Туркменистана

В Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева прошла олимпиада «Талантливые юные математики» среди учащихся 11-12 классов средних школ Туркменистана.

Соревнование проводилось в два этапа в виде индивидуального соревнования, сообщается на портале Sanly bilim.

В первом этапе, который прошел 5 марта в онлайн-режиме, приняли участие 675 школьников из всех регионов страны. Победители первого этапа определялись по общему количеству набранных участниками баллов.

По итогам первого тура 100 талантливых школьников завоевали право на участие во втором туре соревнования, прошедшем 25 марта в очном формате в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева.

По итогам олимпиады победителям от имени ректора университета были вручены дипломы I, II и III степени.

Школьников, прибывших на финал со всей страны, ознакомили с факультетами университета, учебными корпусами, лабораториями, музеями и спортивным комплексом. Ребята, показавшие хорошие результаты, были приглашены продолжить обучение в университете после окончания школы.