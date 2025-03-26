Хоккейные команды Туркменистана проведут серию товарищеских матчей
В период с 24 марта по 17 апреля в Туркменистане пройдет серия товарищеских хоккейных игр, приуроченных к двум знаменательным событиям: Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета страны.
В турнире примут участие семь команд, включая десятикратного чемпиона страны «Galkan» и такие коллективы, как «Oguzhan», «Şir», «Nesil», «Watançy», «Merdana» и «Bürgüt», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».
Соревнования пройдут на трех ледовых площадках столицы:
— Центр зимних видов спорта «Galkan»
— Спорткомплекс по зимним видам спорта
— Национальный дворец олимпийского спорта