Хоккейные команды Туркменистана проведут серию товарищеских матчей

В период с 24 марта по 17 апреля в Туркменистане пройдет серия товарищеских хоккейных игр, приуроченных к двум знаменательным событиям: Международному году мира и доверия и 30-летию нейтралитета страны.

В турнире примут участие семь команд, включая десятикратного чемпиона страны «Galkan» и такие коллективы, как «Oguzhan», «Şir», «Nesil», «Watançy», «Merdana» и «Bürgüt», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Соревнования пройдут на трех ледовых площадках столицы:

— Центр зимних видов спорта «Galkan»

— Спорткомплекс по зимним видам спорта

— Национальный дворец олимпийского спорта