Туркменский преподаватель получил международную награду за исследование экологии Шелкового пути

В конце января этого года, преподаватель кафедры биологии и методики ее преподавания Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди Дияр Ыхтыяров одержал победу в международном конкурсе, организованном научно-исследовательским центром «Scientific Academy» и Центром поддержки молодежи Республики Узбекистан.

Молодой ученый представил научную работу под названием «Укрепление экологического благополучия государств, расположенных вдоль Великого шелкового пути». Его исследование было единогласно одобрено научным советом и получило высокую оценку.

За победу в конкурсе Дияр Ыхтыяров был награжден Дипломом, ID-сертификатом и орденом «За самоотверженный труд».