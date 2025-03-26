Туркменский вуз подвел итоги конкурса видеороликов среди студентов
Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди объявил победители конкурса видеороликов среди студентов высших учебных заведений под названием Love and Patriotism in the poetry of Seyitnazar Seydi, который проводился с 15 по 20 марта.
Конкурсные работы продемонстрировали способности студентов в создании видеороликов, широко используя передовой опыт преподавания английского языка и инновационные технологии обучения, сообщается на сайте вуза.
По итогам конкурса первое место заняли Розыева Айнур (Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди) и Довлетов Давут (Туркменский сельскохозяйственный университет), которые набрали максимальных 23 балла.
На втором месте Оразмаммедова Айсенем (Международный университет гуманитарных наук и развития), Хыдырова Гульдженнет (Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди), Дурдыева Огулнабат (Туркменский государственный университет имени Махтумкули), Гурбанова Огулдженнет (Туркменский государственный медицинский университет имени Мырада Гаррыева).
На третьем месте — Джепбаров Тоймырат (Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди), Мирзоев Кирилл (Туркменский государственный архитектурно-строительный институт), Орамедов Кадырберды (Институт международных отношений МИД Туркменистана), Бердимырадова Сельби (Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана).