Туркменистан обыграл Китайский Тайбэй в отборе на Кубок Азии

Сборная Туркменистана по футболу обыграла команду Китайского Тайбэя в гостевом матче первого тура отборочного раунда Кубка Азии 2027 года.

Встреча группы D завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились форвард «Ахала» Эльман Тагаев (48-я минута) и полузащитник «Аркадага» Язгылыч Гурбанов (83). У хозяев единственный гол оформил Самуэль Куаме.

В следующем туре Туркменистан 10 июня примет команду Таиланда, а сборная Китайского Тайбэя сыграет на выезде против Шри-Ланки.

В финальный турнир Кубка Азии-2027, который впервые пройдёт в Саудовской Аравии, выйдут победители шести отборочных групп.

Ранее 18 команд уже обеспечили себе право участвовать в финальном этапе Кубка Азии-2027. Это участники 3-го раунда отбора на ЧМ-2026 сборные Австралии, Бахрейна, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Республики Корея, Кувейта, Кыргызстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Палестины, Узбекистана, Японии и Саудовской Аравии (на правах организатора).

Туркменские футболисты дважды участвовали в финальных этапах Кубка Азии. Впервые – в 2004 году, когда турнир проходил в Китае, а второй раз – в 2019 году в Объединённых Арабских Эмиратах. В предыдущем розыгрыше сборная Туркменистана заняла 3 место в отборочной группе «Е» и не пробилась в финальный турнир Кубка Азии, который состоялся в 2023 году в Катаре.

Кубок Азии по футболу проводится раз в четыре года. Его первый розыгрыш состоялся в 1956 году. С 2007 года турнир проходит в нечётные годы. Действующим чемпионом Азии является Катар, дважды выигрывавший в 2019 и 2023 годах континентальный трофей.