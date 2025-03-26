Россия поддержала резолюцию ООН о постоянном нейтралитете Туркменистана

Посол Российской Федерации в Ашхабаде Иван Волынкин высоко оценил принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. Дипломат подчеркнул символичность события, которое произошло в Международный год мира и доверия и совпало с 30-летием первой резолюции о нейтралитете страны.

В ходе Международной конференции «Международный год мира и доверия: торжество постоянного нейтралитета Туркменистана» Волынкин заявил, что Россия последовательно поддерживает суверенный выбор Туркменистана и ценит его стремление к развитию равноправных, взаимовыгодных отношений. Особенно важным это представляется в условиях формирования многополярной системы международных отношений.

Дипломат подчеркнул, что нейтральная позиция Ашхабада способствует преодолению конфронтации в международных делах и укреплению потенциала Центральной Азии как связующего звена между мировыми цивилизациями.

Россия выразила готовность к дальнейшему углублению координации с Туркменистаном в области обеспечения региональной стабильности. Планируется активное участие российской стороны в предстоящих международных мероприятиях, включая Конференцию «Развитие международной деятельности во имя детей» в городе Аркадаг 29 марта и Форум глав государств и международных организаций 12 декабря в Ашхабаде.