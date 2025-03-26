Посольство Саудовской Аравии в Ашхабаде организовало традиционный ифтар

В священный месяц Рамадан посольство Саудовской Аравии в Ашхабаде организовало торжественный ифтар, который стал значимой площадкой для межкультурного диалога, объединивший представителей дипломатического корпуса, среди которых временный поверенный в делах Наваф Аль-Рашид, Муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев и руководители дипломатических представительств.

Гостям был представлен богатый и разнообразный кулинарный выбор, отражающий традиции арабской кухни. Меню включало саудовские финики с тахини, шофан-суп, закуски — хумус, лабнех, фатуш, а также оливки разных сортов.

Основные блюда подчеркнули национальную кухню: манди — знаменитое саудовское блюдо с копченым ягненком и рисом, а также нежное куриное филе с кремовым грибным соусом. Десерты завершили трапезу — пудинг Умм Али с орехами и изюмом, мороженое с фисташками.

В завершение мероприятия саудовский дипломат преподнес Муфтию Туркменистана памятный подарок — портрет на котором изображены «Двери Каабы» , что подчеркнуло духовную близость и взаимное уважение между двумя странами.