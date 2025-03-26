Пленительный образ тюльпана в истории и культуре Туркменистана

Весна – это время, когда в Туркменистане цветут дикорастущие тюльпаны. С древних времён здесь, на территории страны тюльпан связывали с божествами плодородия, видя в его алых лепестках отражение жизненной силы и обновления. Бытует мнение, что в древности существовал весенний праздник, связанный с культом плодородия. Учёные сходятся во мнении, что он был посвящён богине, олицетворяющей весеннее пробуждение природы. Об этом рассказала на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» Язгуль Тиркишова, заместитель директора Историко-краеведческого музея Марыйского велаята.

Изящные формы и насыщенные цвета тюльпана запечатлены в бесчисленных произведениях искусства народов Центральной Азии и Ирана, его образ находит отголоски в древних легендах и обрядах, а в поэзии тюльпан воспевался как символ красоты и совершенства.

Вот, к примеру, строка о тюльпане великого персидского поэта Хафиза:

«С его девственной прелестью не может сравниться даже сама роза».

Или строки из старинной рукописи:

«Этот цветок не имеет запаха, как красивый павлин – песен. Зато тюльпан прославился красочными лепестками, важный павлин – необычным опереньем».

А вот, строки из Махтумкули:

«Земля тюльпаном расцвела, Вселенная – рейхан сегодня!»

В Гонур-депе, столице Древней Маргианы археологи нашли артефакты, украшенные изображениями тюльпанов. Это печати-амулеты, навершия царских посохов, изящные флаконы и даже простые керамические горшки. Тюльпан, изображенный на этих предметах, не просто узор, а символ, несущий в себе глубокий смысл. Он олицетворяет весну и плодородие.

В архитектуре Данданакана, средневекового города, расположенного на территории Марыйского велаята, стилизованные изображения тюльпанов, обнаруженные на фрагментах архитектурного декора, свидетельствуют о глубоком почитании этого цветка. Искусствоведы, анализируя архитектурные находки Данданакана, отмечают, что тюльпан в данном контексте выступает как элемент, связывающий воедино декоративное и символическое начало.

Его присутствие на стенах зданий, в орнаментах фризов и капителей говорит о том, что этот образ был не просто украшением, а частью более широкого культурного кода. Вероятно, тюльпан выполнял функцию оберега, защищая здание и его обитателей от злых сил. Его изображения, размещённые на видных местах, служили своеобразным амулетом, приносящим удачу и благополучие.

В туркменском народном искусстве тюльпан также занимает почётное место. Это не просто флористический мотив, а глубоко символичный образ, пронизывающий все сферы народного творчества. Изображения этого цветка украшают ковры, тканые изделия, вышивку, керамику, ювелирные украшения и даже архитектурные элементы. Туркменские ковры, известные своей изысканностью и сложностью орнамента, часто включают стилизованные изображения тюльпанов.

Например, в гёлях текинских ковров можно увидеть узоры, напоминающие раскрывшиеся бутоны тюльпанов.

Вышитые на традиционных женских наголовных халатах «kürte» и «çyrpy» тюльпаны также не случайное украшение.

Это символ чистоты и нежности невесты, красоты и плодородия женщины и благословение на счастливую семейную жизнь. А на «kejebe» – паланкине для невесты в свадебном караване – тюльпан обретает значение оберега.

В целом тюльпан в туркменском искусстве – не только эстетически привлекательный образ, важный элемент культурной символики, позволяющий нам заглянуть в прошлое и понять, как наши предки воспринимали мир.

«Этот цветок – своего рода мост между поколениями, связывающий нас с нашими корнями и традициями», — заключила Язгуль Тиркишова.