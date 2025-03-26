Опубликован стартовый состав сборной Туркменистана на матч отбора Кубка Азии

Стал известен стартовый состав сборной Туркменистана на матч против Китайского Тайбэя в первом туре отборочного турнира на Кубок Азии 2027 года.

Матч сборных Туркменистана и Китайского Тайбэя пройдет в Гаосюне. Игра начнется в 15:30 по ашхабадскому времени.

Согласно порталу globalsportsarchive.com, главный тренер туркменской сборной Мерген Оразов определился с составом команды на матч.

Стартовый состав сборной Туркменистана: Расул Чарыев, Вепа Джумаев, Мекан Сапаров, Абды Бяшимов, Хакмухаммет Бяшимов, Мирза Бекназаров, Язгылыч Гурбанов, Эльман Тагаев, Шаназар Тиркишов, Даянч Мередов, Ресул Ходжаев.

Трансляция встречи доступна по ссылке в интернете.