Опубликован стартовый состав сборной Туркменистана на матч отбора Кубка Азии
Стал известен стартовый состав сборной Туркменистана на матч против Китайского Тайбэя в первом туре отборочного турнира на Кубок Азии 2027 года.
Матч сборных Туркменистана и Китайского Тайбэя пройдет в Гаосюне. Игра начнется в 15:30 по ашхабадскому времени.
Согласно порталу globalsportsarchive.com, главный тренер туркменской сборной Мерген Оразов определился с составом команды на матч.
Стартовый состав сборной Туркменистана: Расул Чарыев, Вепа Джумаев, Мекан Сапаров, Абды Бяшимов, Хакмухаммет Бяшимов, Мирза Бекназаров, Язгылыч Гурбанов, Эльман Тагаев, Шаназар Тиркишов, Даянч Мередов, Ресул Ходжаев.
Трансляция встречи доступна по ссылке в интернете.