Опубликован стартовый состав сборной Туркменистана на матч отбора Кубка Азии

Опубликован стартовый состав сборной Туркменистана на матч отбора Кубка Азии

Стал известен стартовый состав сборной Туркменистана на матч против Китайского Тайбэя в первом туре отборочного турнира на Кубок Азии 2027 года.

Матч сборных Туркменистана и Китайского Тайбэя пройдет в Гаосюне. Игра начнется в 15:30 по ашхабадскому времени.

Согласно порталу globalsportsarchive.com, главный тренер туркменской сборной Мерген Оразов определился с составом команды на матч.

Стартовый состав сборной Туркменистана: Расул Чарыев, Вепа Джумаев, Мекан Сапаров, Абды Бяшимов, Хакмухаммет Бяшимов, Мирза Бекназаров, Язгылыч Гурбанов, Эльман Тагаев, Шаназар Тиркишов, Даянч Мередов, Ресул Ходжаев.

Трансляция встречи доступна по ссылке в интернете.