Здание Академии наук в Ашхабаде подготовят к ремонту мраморного покрытия

В Ашхабаде стартовал тендер на проведение ремонтных работ в здании Института истории и археологии Национальной академии наук Туркменистана. Организаторы приглашают подрядные организации принять участие в конкурсе по обновлению мраморного и гранитного покрытия объекта.

Условия участия

Тендерные предложения будут приниматься в течение 10 рабочих дней с момента официальной публикации объявления (25.03.2025 газета «Нейтральный Туркменистан»). Потенциальные подрядчики могут представить свои заявки по адресу: г. Ашхабад, улица Битарап Туркменистан шаёлы, 15.

Контактная информация

Для получения дополнительных сведений заинтересованные участники могут связаться по телефонам:

94-30-74

864-89-21-21

Справки также можно получить по факсу: 94-29-32