В музее Бухареста открылась выставка «Красота небесная — туркменский ковёр»

Торжественное открытие выставки «Красота небесная – туркменский ковёр» состоялось сегодня в Национальном музее румынского крестьянства в Бухаресте.

Выставка, организованная совместными усилиями Посольства Туркменистана в Румынии и Государственного объединения «Туркменхалы», посвящена Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии приняли участие представители дипломатических миссий, аккредитованных в Румынии, депутаты Парламента, руководители министерств и ведомств, ректоры ведущих высших учебных заведений, представители академических кругов, музеев, торгово-промышленных палат, туркменские студенты, обучающиеся в учебных заведениях Румынии, СМИ.

В торжественной церемонии открытия экспозиции с приветственной речью выступили Ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустамова, Государственный секретарь министерства культуры Румынии Диана Бачуна, Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев, а также генеральный директор Национального музея румынского крестьянства Вирджиу-Стефан Нитулеску.

В качестве экспонатов на выставке представлены художественные произведения живописи, шёлковые изделия, уникальные национальные украшения, отражающие культурное наследие народа. Видное место занимают редчайшие по своей художественной ценности и совершенной технике изготовления ковры и ковровые изделия.

По завершении торжественной церемонии гостей пригласили отведать блюда национальной туркменской кухни.

Выставка «Красота небесная – туркменский ковёр» будет работать в Национальном музее румынского крестьянства в Бухаресте до 31 марта, сообщается в пресс-релизе Посольства Туркменистана в Румынии.