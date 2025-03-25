Agzybirlik tilsimaty и Aýdyň gijeler обеспечат первоклассников Туркменистана компьютерами

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, разрешив Министерству образования заключить контракты с компаниями Agzybirlik tilsimaty и Aýdyň gijeler на закупку более 142 тысяч туркменских ноутбуков. Компьютерная техника должна быть установлена в образовательных учреждениях до 1 августа 2025 года, также предусмотрено её техническое обслуживание, сообщает TDH.

Согласно документу, все первоклассники 2025-2026 учебного года получат в подарок ноутбуки отечественного производства.

Ранее, на заседании Кабинета Министров 20 марта, вице-премьер Б.Ораздурдыева доложила о подготовке к вручению компьютеров первоклассникам. Отмечалось, что в Международный год мира и доверия планируется обеспечить ноутбуками марки «Bilimli» 142 698 учащихся, поступающих в первый класс. По сообщению вице-премьера, уже изучены технические характеристики компьютеров и получены сертификаты стандартов качества.

Вручение компьютеров первоклассникам от имени Президента стало доброй традицией в Туркменистане. В прошлом году свои ноутбуки получили более 155 тысяч детей.