Туркменистан начал процесс разработки стратегии по информированию о пользе ВИЭ

Сегодня в Туркменском государственном энергетическом институте в городе Мары состоялся первый круглый стол по разработке Стратегии по повышению осведомлённости общественности о пользе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективности.

В обсуждениях круглого стола приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, Представительства Европейского Союза, Посольства ФРГ в Туркменистане, ПРООН, проектов ЕС «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)» и «Возобновляемые источники энергии в Центральной Азии» (RECA).

Также на встрече присутствовали молодые послы ЦУР, студенты, представители общественных организаций.

Мероприятие было нацелено на:

Обсуждение концепции Стратегии по повышению осведомлённости общественности о пользе, энергоэффективности ВИЭ и ее важности;

Определение структуры и формата документа с учётом мнений всех участников;

Укрепление роли молодёжи и женщин в продвижении «зелёных» инициатив.

Туркменистан, обладающий значительным потенциалом солнечной энергии (более 300 солнечных дней в году), активно внедряет ВИЭ для сокращения выбросов парниковых газов и достижения целей Парижского соглашения. Национальная стратегия развития ВИЭ до 2030 года и «Дорожная карта молодежных инициатив в борьбе с изменением климата в Туркменистане – Молодежь за действия по климату 2025» закладывают основу для разработки этого документа.

Д-р Каролина Милов, руководитель проекта ЕС отметила:

«Повышение осведомлённости общественности — ключ к успешному энергетическому переходу. Эта Стратегия станет мостом между амбициями Туркменистана в области ВИЭ и повседневными действиями граждан».

Мероприятие организовано при поддержке проекта Европейского Союза «ЕС за зелёное развитие Туркменистана: политический диалог и климатические действия на 2024–2028», финансируемый Европейским Союзом и реализуемый Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Германское общество по международному сотрудничеству.

В это же день в рамках проекта «ЕС за зелёное развитие Туркменистана» состоялась передача современного IT-оборудования Научно-производственному центру «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Туркменистана. Это поддержка направлена на укрепление научно-исследовательского потенциала специалистов энергетического сектора Туркменистана в области «зелёной» энергетики, сообщается в пресс-релизе GIZ.