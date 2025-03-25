Туркменистан и Армения обсудили сотрудничество в медицинском туризме и фармацевтике

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгелди Аязов встретился с заместителем министра здравоохранения Армении Леной Нанушян.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких направлениях как медицинский туризм, сотрудничество в сфере фармацевтической продукции, взаимодействия между министерствами двух стран, сообщается на сайте туркменского диппредставительства.

Посол М.Аязов рассказал собеседнице о Благотворительном фонде Туркменистана по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и о модернизации национальной системы здравоохранения.

Также было обсуждено проведение в конце марта Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству, во время которой будут рассматриваться в том числе вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения и программ взаимодействия.

В конце встречи М.Аязов пригласил представителей минздрава Армении принять участие в международной выставке по здравоохранению, ежегодно проходящей в Ашхабаде в октябре.