Работа студента из Туркменистана завоевала I место в номинации конкурса CloudFest 2025

Научная работа студента из Туркменистана Говшута Акмырадова завоевала I место в номинации «Инновационные финансы и электронная отчетность» международной выставки-конкурса облачных технологий CloudFest 2025, которая проходила с 17 по 20 марта в немецком городе Руст.

Студент 4 курса факультета киберфизических систем Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз Хана Говшут Акмырадов за работу под названием «Возможности вспомогательного программного обеспечения Sanly birlik при осуществлении денежных переводов с банковских пластиковых карт» получил высокую оценку жюри и был награжден заслуженным дипломом и памятным подарком. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Международный выставочный конкурс CloudFest 2025 — одно из самых престижных молодежных соревнований в области инновационных технологий. В этом году крупное мероприятие объединило талантливых молодых людей из 34 стран мира. Конкурс проводился в пяти основных направлениях, в числе которых — технологии искусственного интеллекта, робототехника и кибернетика, облачные технологии, инновационные финансы и электронная отчетность, а также сетевая и интернет-безопасность, отмечает источник.