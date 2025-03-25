Посольство Туркменистана приняло участие в праздновании Новруза в Астане

Посольство Туркменистана в Республики Казахстан, а также туркменские студенты и представители туркменской диаспоры 22 марта приняли участие в торжественном праздновании Новруза в Астане.

Мероприятие было проведено Акиматом города в центральном парке Астаны, и в нем приняли участие посольства Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в Республики Казахстан.

Как сообщается на сайте туркменского посольства, для гостей были организованы различные культурные и развлекательные программы.

Туркменский павильон в виде юрты представил гостям ковры ручной работы, ювелирные изделия, национальные костюмы, сувениры, а также аутентичные блюда. Особое внимание посетителей привлекли национальные украшения и ковры ручной работы.

Празднование Новруза стало важной площадкой для укрепления международного сотрудничества и культурного обмена. Посольство Туркменистана выразило благодарность организаторам мероприятия за возможность представить богатое культурное наследие Туркменистана жителям и гостям Астаны.