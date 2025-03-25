Генконсульство Туркменистана участвовало в праздновании Новруза в Казани

Генеральное консульство Туркменистана в Казани приняло участие в торжестве по случаю празднования весеннего праздника Новруз.

Празднование прошло в Ханском дворе на территории Казанского ипподрома.

Как сообщается на сайте консульства, в этом году свою национальную культуру на общегородском празднике представили Туркменистан, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Афганистан, Турция, Азербайджан, и, конечно же, Татарстан.

Возле каждого национального стенда посетители смогли ознакомиться с традиционными танцами и песнями, попробовать блюда аутентичной кухни.

Туркменский стенд предложил гостям полюбоваться на яркие ковры ручной работы, национальную одежду, украшения и сувениры, а также познакомиться с книгами Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках праздника также прошли конкурсы, в которых активное участие приняли туркменские студенты.

Главным праздничным угощением Новруза традиционно стал плов, приготовленный по рецептам разных тюркских народов. Даже был учреждён приз для автора самого вкусного плова, приготовленного на празднике.

Организаторами «Новруз-2025» выступили Ассамблея народов и Дом дружбы народов РТ совместно с Министерством культуры Татарстана и исполком города Казани, отмечает источник.