В Японии начался сезон цветения сакуры

Долгожданный сезон цветения сакуры официально начался в Японии. Первые распустившиеся бутоны уже появились в префектурах Коти и Кумамото, где зафиксировано раскрытие пяти-шести цветков на деревьях, что знаменует старт традиционного ханами — церемонии любования цветущими деревьями, сообщает Mail.ru со ссылкой на NHK.

В столице Японии цветение пока не началось. За его официальным стартом в Токио наблюдают по специальному дереву сорта «сомэй ёсино», растущему на территории храма Ясукуни. По традиции, полное цветение наступает примерно через неделю после появления первых бутонов.

Примечательно, что период цветения сакуры весьма короткий — всего через несколько дней после раскрытия цветки начинают терять лепестки. Эта особенность оказала значительное влияние на формирование японской философии, которая учит ценить каждое мгновение и находить радость в мимолетной красоте.