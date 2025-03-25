В Туркменистане стартует детский творческий конкурс «Международный год мира и доверия»
В Туркменистане объявлен творческий конкурс для детей «Международный год мира и доверия: кругозор, мировоззрение детей». Мероприятие пройдет под эгидой Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает TDH.
Конкурс направлен на воспитание молодого поколения в духе патриотизма, развитие творческих способностей и расширение мировоззрения. Среди целей также отмечается укрепление дружеских отношений, совершенствование духовно-нравственных качеств и повышение внимательности, чуткости и памяти у детей.
Участие в конкурсе могут принять дети в возрасте от 4 до 11 лет, воспитывающиеся в дошкольных учреждениях и обучающиеся в общеобразовательных школах. Состязание будет проходить по трем направлениям:
- туркменские национальные игры
- музыкальное и танцевальное искусство
- живопись и прикладное искусство
Творческий конкурс состоится 29 марта 2025 года и приурочен к 4-летию со дня основания Благотворительного фонда. Победителей ожидают почетные грамоты и памятные подарки.
Для получения консультаций можно обращаться по телефону +993 (12) 57-18-57 или электронной почте tmyg.arkadag_shaheri@sanly.tm.