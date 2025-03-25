В Туркменистане обсудили роль телекоммуникаций в укреплении межрегионального диалога

В конференц-зале Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана состоялась конференция, посвященная выступлению Председателя Халк Маслахаты на международном форуме «Международный год мира и доверия: роль межрегионального экономического сотрудничества в обеспечении устойчивого развития».

Участники мероприятия, среди которых были специалисты транспортно-коммуникационного комплекса, преподаватели, студенты и представители СМИ, отметили важность выступления Национального Лидера туркменского народа для развития региона с учетом тенденций мирового развития и укрепления добрососедских отношений.

Представители агентства «Туркменарагатнашык» рассказали о достижениях в развитии национальной телекоммуникационной системы, подчеркнув стратегическую роль Туркменистана как информационно-коммуникационного моста, связывающего Восток с Западом и Север с Югом в Центральноазиатском регионе.

Конференция завершилась выступлением творческого коллектива Института телекоммуникаций и информатики, что придало мероприятию особую атмосферу.