В нефтегазовом вузе Туркменистана отметили Новруз

Музыкальное мероприятие «Новруз гелди илиме» состоялось на днях в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в рамках торжества была организована выставка прикладного искусства, посвященная Международному дню Новруз.

В ходе мероприятия состоялись выступления преподавателей и студентов вуза на тему истории происхождения Новруза и значения праздника в культуре и традициях туркменского народа.

Особый колорит торжеству придали музыкальные номера в исполнении творческой группы университета «Гара Алтын».