Lamborghini завершила 2024 год с рекордными продажами, прибылью и поставками

Компания Lamborghini завершила 2024 год с рекордными показателями по продажам, прибыли и выручке. Рост зафиксирован на всех ключевых рынках, отмечает Reuters.

Выручка бренда впервые в истории превысила 3,09 миллиарда евро. Это на 16,2% больше по сравнению с 2023 годом, сообщает пресс-служба компании.

Операционная прибыль составила 835 миллионов евро. Операционная маржа осталась на уровне 27%.

За год клиентам было передано 10 687 автомобилей. Этот показатель стал самым высоким за всю историю марки. Рост поставок зафиксирован во всех регионах.

Основным фактором успеха стали новые модели. В 2024 году компания представила спортивный Revuelto с гибридной силовой установкой V12 и тремя электромоторами. Также в линейке появились обновленный внедорожник Urus SE и купе Temerario с новым двигателем.

Эти новинки укрепили позиции Lamborghini в премиальном сегменте и обеспечили устойчивый спрос. Компания отмечает, что на фоне общего роста интерес к суперкарам Lamborghini вырос и на рынке СНГ.