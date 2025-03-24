Bugatti Tourbillon получил восемь выхлопных труб и улучшенную аэродинамику

Компания Bugatti начала процесс персонализации гиперкара Tourbillon. Об этом сообщает издание Motor1.

Заказчики теперь могут выбрать опциональный пакет Equipe Pur Sang. В него входит кастомный выхлопной тракт с восемью горизонтальными патрубками, для которых переработали задний бампер и добавили новый диффузор. Также пакет включает увеличенный передний сплиттер и задний спойлер с особыми законцовками.

Пакет предлагает новые колёсные диски: 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. Их спицы улучшают аэродинамику и на 8% увеличивают поток воздуха к заднему радиатору. В интерьере появятся кресла с усиленной боковой поддержкой, карбоновая отделка и тематические вышивки.

Стоимость пакета официально не названа, но инсайдеры говорят о 240 тысячах долларов. Цена самого Tourbillon начинается с 3,8 миллиона евро.

Всего будет выпущено 250 таких машин.

Гиперкар оснащён гибридной установкой мощностью 1800 лошадиных сил с двигателем V16. Производство прежнего мотора W16 завершится после сборки родстеров W16 Mistral, первые из которых передали клиентам в феврале.