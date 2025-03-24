Первый компьютер Huawei с HarmonyOS представят в мае 2025 года

Huawei анонсировала выпуск первого персонального компьютера на операционной системе HarmonyOS. Презентация состоится в мае 2025 года, сообщил Юй Чэндун, исполнительный директор компании, возглавляющий Consumer Business Group и Intelligent Automotive Solutions.

Новый ПК будет работать на HarmonyOS Next — версии ОС, созданной только для нативных приложений. Это значит, что старые мобильные программы на нём запускаться не смогут.

Интерфейс системы для ПК немного отличается от мобильной версии. Вверху экрана появится статусная панель с уведомлениями и настройками. Внизу разместится док-панель с приложениями. Также будут доступны виджеты, удобные для разных экранов. Чэндун не уточнил, какая именно модель ПК или ноутбука первой получит HarmonyOS.

Сейчас ноутбуки Huawei MateBook работают на Windows, несмотря на санкции США. HarmonyOS Next станет шагом к отказу от американского ПО. Это создаст автономную экосистему, но ограничит доступность платформы на международном рынке. Отсутствие поддержки устаревших мобильных приложении также усложнит её адаптацию для международного рынка. Хотя есть вероятность, что Huawei продолжит в других странах продавать ноутбуки с Windows.

Подробности станут известны после официального выпуска устройства в мае.