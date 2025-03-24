Новый японский метод бега в 2 раза эффективнее обычных 10 тысяч шагов
Японские ученые разработали метод чередования темпа при беге, который значительно превосходит обычные тренировки. Суть проста: 3 минуты легкой ходьбы сменяются 3 минутами ускоренного темпа, сообщает Топор Live.
Исследования показали впечатляющие результаты по сравнению с монотонными пробежками:
— Снижение давления в 4 раза эффективнее
— Уменьшение риска сердечных заболеваний на 40%
— Заметное ослабление симптомов депрессии
— Улучшение качества сна на 12%
Рекомендуемый режим тренировки:
— До 30 минут ежедневно
— 3-5 минут на разминку
— Циклы: 3 минуты спокойного темпа, 3 минуты ускоренного
Метод подходит для людей с любым уровнем физической подготовки.