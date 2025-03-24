Новый японский метод бега в 2 раза эффективнее обычных 10 тысяч шагов

Японские ученые разработали метод чередования темпа при беге, который значительно превосходит обычные тренировки. Суть проста: 3 минуты легкой ходьбы сменяются 3 минутами ускоренного темпа, сообщает Топор Live.

Исследования показали впечатляющие результаты по сравнению с монотонными пробежками:

— Снижение давления в 4 раза эффективнее

— Уменьшение риска сердечных заболеваний на 40%

— Заметное ослабление симптомов депрессии

— Улучшение качества сна на 12%

Рекомендуемый режим тренировки:

— До 30 минут ежедневно

— 3-5 минут на разминку

— Циклы: 3 минуты спокойного темпа, 3 минуты ускоренного

Метод подходит для людей с любым уровнем физической подготовки.​​​​​​​​​​​​​​​​