Доходы Bentley упали до пятилетнего минимума, но цены растут

В прошлом году операционная прибыль Bentley составила 373 млн евро — на 37% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий годовой доход с начала пандемии COVID в 2020 году. При этом компания больше не раскрывает точных данных о продажах автомобилей, отмечает Reuters.

Отмечается, что выручка компании упала на 10% — до 2,7 млрд евро. Однако гендиректор компании Франк-Штеффен Валлизер подчеркнул, что для компании гораздо важнее стоимость машины, а не их количество. А в этом плане у бренда все идет хорошо: выручка на каждый отдельный проданный автомобиль выросла на 10%, установив рекорд. Это стало возможным благодаря богатым клиентам, предпочитающим вкладываться в кастомизацию.

Рынок предметов роскоши в Китае, ключевой стране для продаж Bentley, остается «достаточно сложным». По словам финансового директор Ян-Хенрика Лафренца, если президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на автомобили, Bentley просто добавит их к счетам клиентов, и «в конечном итоге проблема ляжет на плечи потребителя».

Лафренц сказал, что пока недавние потрясения на фондовом рынке и опасения инвесторов по поводу возможной рецессии в США не оказали никакого влияния на продажи.

«Мы пока не видим этого в книге заказов», – добавил он.

Напомним, недавно Bentley начала продавать купе Batur в цвете Black Rose с деталями из 18-каратного золота. Такие двухдверки стоят минимум 1,65 млн фунтов стерлингов.