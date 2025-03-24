Глава РФ поздравил Президента Туркменистана с праздником Новруз

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное послание главе Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю празднования Новруза, сообщает asmannews.ru.

В своем обращении российский лидер отметил успешное развитие двусторонних отношений в формате углубленного стратегического партнерства. Путин выразил уверенность, что совместными усилиями страны продолжат наращивать взаимовыгодное сотрудничество на благо народов обеих стран, а также для укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

В завершение послания Президент России пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана – счастья и процветания.