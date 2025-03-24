Генеральная Ассамблея ООН утвердила резолюцию, подтверждающую статус постоянного нейтралитета Туркменистана

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана», сообщает туркменский МИД.

Генеральная Ассамблея ООН на 61-м пленарном заседании 79-й сессии единогласно приняла резолюцию, касающуюся постоянного нейтралитета Туркменистана. Документ был рассмотрен в рамках повестки дня «Миростроительство и поддержание мира», а его соавторами выступили 67 государств.

Представляя резолюцию, Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева подчеркнула, что нейтралитет является ключевым принципом внешней политики страны и служит основой ее миротворческой стратегии на международной арене.

В документе, в частности, содержится рекомендация о возможности использования территорий нейтральных государств для мирных переговоров. Было отмечено, что с момента принятия первой резолюции о нейтралитете 12 декабря 1995 года Туркменистан последовательно демонстрирует его эффективность как инструмента превентивной дипломатии на региональном и глобальном уровнях.

Атаева также указала, что принцип нейтралитета закреплен в Конституционном законе Туркменистана и основан на богатом историческом наследии и традициях туркменского народа, для которых мир, диалог и взаимное уважение имеют первостепенное значение.

Реальным воплощением этой политики стали такие институты, как Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, расположенный в Ашхабаде, а также инициатива о создании Зоны мира и доверия в Центральной Азии.

Кроме того, по предложению Туркменистана Генассамблея ООН в 2017 году объявила 12 декабря Международным днем нейтралитета. Также при ООН была сформирована Группа друзей нейтралитета, а текущий год проходит под эгидой мероприятий Международного года мира и доверия.