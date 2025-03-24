В пустыне Каракумы прошли ралли-рейды на Кубок Туркменистана

В минувшие выходные в пустыне Каракумы Бахерденского этрапа Ахалского велаята Туркменистана состоялись захватывающие соревнования по ралли-рейду, приуроченные к празднованию Национального праздника весны, сообщает asmannews.ru.

Спортсмены боролись за Кубок Туркменистана на сложной трассе общей протяженностью 143 километра.

В турнире приняли участие спортивные автомобили, представленные Федерацией автомобильного спорта Туркменистана, Управлениями полиции при МВД Туркменистана и Агентством «Туркменавтоулаглары».

Гонка была разделена на два этапа: первый составил 33 километра, а второй, более сложный – 110 километров. Участникам пришлось продемонстрировать незаурядное водительское мастерство в суровых условиях пустыни.

По итогам соревнований победителем Кубка Туркменистана стал Максат Данатаров, выступавший на Nissan Patrol от Федерации автомобильного спорта Туркменистана.

Второе место занял его товарищ по команде Мейлис Абдуллаев, также на Nissan Patrol. Замкнул тройку призеров Йоламан Абаев (Федерация автомобильного спорта Туркменистана) на Mitsubishi L200.