В Ашхабаде завершился первый этап шахматного Гран-при Туркменистана

В Шахматно-шашечной школе Ашхабада прошел первый этап нового шахматного турнира Гран-при Туркменистана, собравший 130 участников. Турнир, учрежденный национальной Шахматной федерацией, направлен на предоставление игровой практики шахматистам со всей страны, расширение возможностей для попадания в высшую лигу и популяризацию шахмат среди населения. Об этом сообщает издание vestiabad.ru.

Гран-при представляет собой серию из шести этапов, которые пройдут во всех пяти велаятах и столице Туркменистана. На каждом этапе участники будут набирать очки для общего зачета. Финальный этап состоится в столице, где победители в открытой и женской категориях получат прямые путевки в высшую лигу Туркменистана 2026 года, определяющую состав национальной сборной для международных соревнований.

В ашхабадском этапе соревновались 86 участников в открытой категории и 44 в женской. В открытой категории первое место занял Аманмухаммет Хоммадов (рейтинг 2251), набравший 8 очков из 9 возможных.

В женской категории триумфатором стала Энеш Аразмедова (рейтинг FIDE – 1811), участница Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште. Несмотря на шестой номер посева, она набрала 7,5 очка и улучшила свой рейтинг на 96 пунктов.

Одним из технологических новшеств турнира стала онлайн-трансляция партий в реальном времени – впервые в истории туркменских шахмат. В тестовом режиме транслировались 7 досок в открытой категории и 3 в женской.

Следующий этап шахматного Гран-при Туркменистана планируется провести в мае 2025 года в Балканском велаяте.