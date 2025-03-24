Более 44 тысяч саженцев деревьев высадили в Лебапском велаяте в рамках акции

В Лебапском велаяте Туркменистана успешно прошла масштабная озеленительная акция. В результате скоординированных усилий жителей региона было высажено более 44 тысяч саженцев различных пород деревьев, сообщает vestiabad.ru.

Основные мероприятия развернулись вдоль дороги Туркменабат-Мары, вблизи велаятского многопрофильного рынка. В этой локации с участием граждан различных профессий и студенческой молодежи было высажено около 4 тысяч саженцев.

Среди высаженных растений – более 19 900 тутовых деревьев, 8 200 фруктовых деревьев и виноградных лоз, а также различные лиственные деревья. Акция охватила все этрапы велаята.

Мероприятие проводилось в рамках выполнения «Национальной лесной программы Туркменистана на 2021-2025 годы». Особую торжественность событию придали выступления деятелей культуры и мастеров искусств, а также организация выставок садовых растений, цветов и сельскохозяйственных орудий.

Саженцы были высажены на специально подготовленных участках с соблюдением агротехнических требований, что будет способствовать превращению этих территорий в цветущие сады в будущем, отмечает издание.