Xiaomi отчиталась о рекордной годовой выручке в $50,5 млрд

Xiaomi подвела финансовые итоги 2024 года. Компания зафиксировала рекордную выручку и рост прибыли на фоне высоких продаж не только смартфонов, но и электромобилей, отмечает GSMarena.

Согласно финансовому отчету, годовая выручка компании составила 365,9 млрд юаней ($50,5 млрд), увеличившись на 35 % по сравнению с 2023 годом. Рост обеспечили продажи смартфонов, электромобилей, IoT-устройств и интернет-сервисов.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 41,3 %, достигнув 27,2 млрд юаней ($3,7 млрд). В четвёртом квартале выручка превысила 100 млрд юаней впервые в истории компании и составила 109 млрд юаней ($15 млрд) — на 48,8 % больше, чем годом ранее. Прибыль за три месяца увеличилась на 69,4 % и достигла 8,3 млрд юаней ($1,1 млрд).

Доход от продажи смартфонов составил 191,8 млрд юаней ($26,5 млрд) — 52 % от общей выручки. За год компания поставила 169 млн смартфонов и по этому показателю вошла в тройку лидеров в 56 странах.

В отчёте отмечается рост продаж дорогих моделей. В премиум-сегменте Xiaomi заняла 24,3 % в категории $550–700 и 9,7 % — в $700–850. Число активных пользователей экосистемы достигло 700 млн, из них 170 млн — в Китае.

В прошлом году Xiaomi продала 136 854 электромобиля. Компании удалось выпустить свой 200-тысячный автомобиль менее чем за год. В 2025 году планируется увеличить поставки до 350 тыс. машин.

Инвестиции в исследования составили 24,1 млрд юаней ($3,3 млрд), в 2025 году расходы вырастут до 30 млрд ($4,15 млрд).