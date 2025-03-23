Microsoft навязчиво напоминает о скором завершении поддержки Windows 10

Microsoft разослала пользователям Windows 10 письма, в очередной раз напомнив о завершении поддержки операционной системы 14 октября 2025 года, пишет TechRadar.

После указанной даты компьютеры с этой версией ОС не будут получать обновления безопасности. Это увеличит риск заражения вирусами и атак хакеров. Также некоторые программы могут перестать работать, если их разработчики откажутся поддерживать старую систему.

В письме компания советует проверить, подходит ли устройство для бесплатного обновления до Windows 11. Для этого дана специальная ссылка. Если компьютер не соответствует требованиям новой системы, Microsoft рекомендует приобрести новое устройство с предустановленной Windows 11.

Кроме того, в письме напомнили о возможности сохранить важные файлы в облачном сервисе OneDrive. Это поможет избежать потери данных в случае неполадок.

Многим пользователям и без того не дают забыть о том, что поддержка Windows 10 заканчивается, ведь уведомления об этом появляются прямо в системе. Но Microsoft в письме мягко намекает: не стоит рисковать, оставаясь на старой версии.