Mercedes-Benz прекратит выпуск A-Class к 2026 году в пользу других компактных моделей

Mercedes-Benz прекратит выпуск хетчбэка и седана A-Class. Производство завершится к 2026 году, сообщил технический директор компании Маркус Шафер в интервью Carscoops.

«Нам нужны модели, которые востребованы по всему миру, включая Китай и США. Я знаю, что хетчбэк — любимый стиль кузова в Европе, но это не входило в наши планы, и нам пришлось сделать выбор, пусть и непростой», — сказал Шафер.

Он уточнил, что нынешний A-Class, обновлённый в 2022 году, станет последним.

В целом компания планирует отказаться от части компактных моделей. В линейке останутся новый CLA, а также обновлённые поколения внедорожников GLA и GLB, а также компактный внедорожник G-класса.

Кроме A-Class закроется выпуск хот-хетча A35 AMG и минивэнов B-Class. Электрические кроссоверы EQA и EQB будут интегрированы в новые серии GLA и GLB, что позволит отказаться от названия EQ и сделать дизайн моделей более унифицированным.

Модель A-Class выпускали с 1997 года.