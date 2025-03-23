Тюнинг-ателье Mansory показало арабскую версию Rolls-Royce Cullinan

Немецкое ателье Mansory представило эксклюзивный проект — Rolls-Royce Cullinan Series II Linea D’Arabo. О новинке рассказывает портал Autoevolution.

Проект создан в рамках программы Mansory Atelier и вдохновлен арабскими корнями основателя компании Куроша Мансори.

В оформлении кузова использованы карбоновые элементы с выгравированным логотипом Mansory на арабском языке. 24-дюймовые кованые диски выполнены в медном цвете.

Салон автомобиля полностью перешит кожей с медными акцентами.

Визуальные изменения дополнили модернизацией двигателя. 6,75-литровый V12 с двумя турбинами теперь выдает 720 л.с. и 1050 Нм крутящего момента — против 600 л.с. и 900 Нм у версии Black Badge. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.



