Синяя птица Twitter в Сан-Франциско ушла с аукциона почти за $35 тысяч

Старый логотип социальной сети Twitter в виде синей птицы, который находился на здании штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, продали на аукционе за $34 375. Об этом сообщает Associated Press.

«Знак весом 254 килограмма и размерами 3,7 на 2,7 метра был продан за $34 375. Имя покупателя не называется», — говорится в публикации.

Логотип демонтировали после того, как основатель SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил компанию и переименовал социальную сеть в X.