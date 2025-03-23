Отборочные матчи ЧМ-2026 в Азии: результаты 7-го тура

В третьем раунде отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года в зоне «Азия» состоялись матчи седьмого тура. Япония стала первой командой, обеспечившей себе прямую путевку на мундиаль.

В группе A Иран продолжает лидировать с 19 очками после победы над ОАЭ (2:0). Узбекистан вышел на второе место с 16 очками, обыграв Кыргызстан (1:0) в напряженном матче. Сборная Кыргызстана с 24-й минуты играла вдесятером после удаления Саида Дациева, а на 40-й минуте их вратарь Эржан Токотаев отразил пенальти Эльдора Шомуродова. ОАЭ и Катар делят третье место с 10 очками (Катар разгромил КНДР 5:1). У Кыргызстана остается 3 очка, а КНДР замыкает группу с 2 очками.

В группе B лидирует Республика Корея с 15 очками после ничьей с Оманом (1:1). Иордания и Ирак делят второе место с 12 очками каждая. Оман набрал 7 очков, Кувейт – 5, а Палестина – 3 очка.

В группе C Япония с 19 очками гарантировала себе выход на ЧМ-2026, победив Бахрейн (2:0). Голами отметились Даити Камада (66-я минута) и Такефуса Кубо (87-я). Австралия занимает второе место с 10 очками после разгрома Индонезии (5:1). Саудовская Аравия на третьем месте с 9 очками после победы над Китаем (1:0). Индонезия, Бахрейн и Китай делят четвертое место с 6 очками каждая.

Напомним, что по формату отбора две лучшие команды из каждой группы напрямую выходят на ЧМ-2026. Команды, занявшие третье и четвертое места, сыграют в четвертом раунде, где разыграют еще две прямые путевки и место в межконтинентальном плей-офф. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 15 июня по 13 июля с участием 48 команд.