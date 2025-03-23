ЕС разрешил Apple выпускать iPhone без портов

Европейский Союз разрешил Apple выпускать на рынок смартфоны без физических разъемов для зарядки. В разъяснениях Европейской комиссии говорится, что это не нарушает требований директивы о едином зарядном устройстве, сообщает 9to5Mac.

Ранее Apple перевела свои устройства с разъема Lightning на USB-C в соответствии с новой директивой ЕС. Однако недавно появились слухи о планах компании полностью отказаться от портов в будущих моделях iPhone.

Журналист 9to5Mac Бен Лавджой обратился за разъяснениями в Европейскую комиссию. В ответ там подтвердили, что выпуск устройств без разъемов не противоречит правилам.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Федерика Микколи заявила: «Если в устройстве не предусмотрен никакой разъем, то устанавливать порт USB-C не требуется».

По мнению Лавджоя, Apple может представить такие смартфоны в ближайшем будущем. Он напомнил, что компания уже внедрила поддержку MagSafe в iPhone в 2020 году, а недавно под давлением ЕС добавила поддержку беспроводной зарядки Qi2.