В Туркменистане изменены правила проведения «Киберсоревнования» по IT-безопасности

26 февраля 2025 года министр образования Туркменистана и Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана подписали совместный приказ №60/8 о внесении изменений и дополнений в Положение о проведении мероприятия «Кибербаслешик» (Киберсоревнование) по информационной безопасности в Туркменистане.

Согласно документу, в Положение, утвержденное приказом от 25 марта 2022 года, внесены значительные изменения, расширяющие круг участников и модернизирующие формат проведения соревнований.

Ключевые изменения включают:

Расширение состава участников: теперь помимо профессорско-преподавательского состава и студентов в соревнованиях могут принимать участие слушатели, учащиеся, а также специалисты и предприниматели из Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, включая частные предприятия, занимающиеся производством, продажей и установкой информационных систем и технологий.

Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана включен в организационный комитет соревнований и список организаторов.

Обновлены форматы проведения соревнований: добавлены тестовые задания и другие современные инновационные методы.

Расширен спектр задач: включены задания по сетевой безопасности, безопасности кода, разработке скриптов на различных языках программирования, анализу сетей с использованием инструментов, администрированию сетей и систем, восстановлению систем, выявлению недостатков программного обеспечения, работающего на операционных системах Android и IOS, анализу вредоносных программ.

Добавлена возможность включения заданий, связанных с современными технологиями, такими как искусственный интеллект, блокчейн, большие данные и другие инновационные методы в области кибербезопасности.

Внесены изменения в правила замены участников: если победитель не может участвовать в следующем этапе по уважительным причинам, организационный комитет может предоставить право участия следующему по результатам участнику.

Для проведения соревнований разрешено использование зарубежного программного обеспечения по киберсоревнованиям.

Приказ вступил в силу с момента подписания. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя Министра образования Туркменистана по высшим и средним специальным учебным заведениям и соответствующего заместителя Генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Соответствующий приказ зарегистрирован на сайте министерства юстиции под номером 1865 от 18 марта 2025 года.