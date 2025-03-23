В Туркменистане в честь Новруза наградили передовых работников образования

В Министерстве образования Туркменистана по случаю Национального праздника весны – Международного дня Навруз 20 марта прошло торжественное мероприятия, в ходе которого наградили отличившихся работников образования.

За особый вклад в успешно реализуемые в стране реформы образования, созидательный труд, особые навыки и умения в организации воспитательной работы на основе современных методов педагогической науки были торжественно награждены специалисты из Ашхабада, города Аркадага, Ахалского, Балканского, Марыйского, Лебапского, Дашогузского велаятов, Дворца «Döwletliler köşgi» и образовательного центра «Gujurly».

В ходе чествования ведущим работникам были вручены почетные грамоты и памятные подарки от Министерства.

В рамках торжества состоялись праздничные выступления студенческого творческого коллектива Туркменского государственного института культуры, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.