Tesla Cybertruck превратили в дом на колёсах с душем и проектором

Американская компания Space Camper разработала модуль Cap для кузова Tesla Cybertruck, которая превращает пикап в многофункциональный кемпер. Об этом сообщает Carscoops.

В базовой версии это похоже на простой кунг, но с дополнительными опциями пикап превращается в полноценный дом на колесах или коммерческий фургон. Внутри — спальные места, походный душ и проектор для просмотра кино под открытым небом.

Высота машины вырастает на 13 см, а пространство под крышей достигает метра. Вес Cap — 77 кг, что снижает запас хода на 4–9% из-за массы и аэродинамики.

Надстройка выдерживает до 300 кг, позволяя ставить палатки. Space Camper предлагает подъёмный тент, матрац, полки, системы хранения и медиаоборудование. Для рабочих задач можно добавить рейлинги и различные крепления.

Стоимость переоборудования начинается от 6385 долларов.







