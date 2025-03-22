Opel выпустил обновлённый Rocks. В нем обошлись даже без кондиционера

Немецкий автопроизводитель Opel представил обновленную версию своего компактного электромобиля Rocks. В погоне за минимализмом компания не стала устанавливать в машине даже обычный кондиционер, сообщает Carscoops.

По европейским и американским нормам Rocks считается тяжёлым квадроциклом, которым можно управлять с 15 лет без водительских прав.

Модель появилась в 2021 году как Rocks-e, позже была переименована в Rocks Electric. Электрокар создан на базе Citroen Ami и Fiat Topolino, входящего в концерн Stellantis. Главным конкурентом новинки является Renault Mobilize Duo.



В отличие от Citroen Ami, получившего недавно масштабный рестайлинг, Opel Rocks сохранил прежний дизайн. Отличить перед от задней части сложно, можно догадаться лишь по направлению сидений. Автомобиль оснащён двумя дверьми: водительская открывается против движения, как у Rolls-Royce, пассажирская — стандартно.

Среди новшеств — чёрная решётка радиатора и светодиодные фары. Интерьер стал строже: убрали лаймовые акценты, оставив бело-серую гамму.



Вместо мультимедийной системы — держатель для смартфона и специальное фирменное приложение. Также есть USB-порт, панорамная крыша и боковые стекла, открывающимися вручную.

Мощность электромотора — 8 л.с. Заявленный запас хода — до 75 км. Максимальная скорость — 45 км/ч. Дата старта продаж и цены пока не объявлены.