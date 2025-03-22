Туркменистан готовится представить свой потенциал на KazanForum в мае

На прошедшем заседании Кабинета Министров Туркменистана заместитель Председателя Кабинета Министров Н.Атагулыев представил отчет о подготовке к участию страны в международной выставке, которая состоится в мае 2025 года в рамках Международного экономического форума «Россия–Исламский мир: KazanForum», сообщает TDH.

По словам вице-премьера, на выставке Туркменистан продемонстрирует свои культурные национальные ценности, торгово-экономический и инвестиционный потенциал, а также новые экспортно-ориентированные товары. В мероприятии примут участие представители различных отраслей экономики и частные товаропроизводители страны.

Сердар Бердымухамедов положительно оценил инициативу, подчеркнув важность участия страны в международных выставках для развития торгово-экономических отношений с государствами мира. Глава государства одобрил предложение об участии отечественных товаропроизводителей в предстоящей международной выставке в Казани и поручил вице-премьеру организовать необходимую подготовительную работу.