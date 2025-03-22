Посол США поддерживает гуманитарную работу Благотворительного фонда в Туркменистане

20 марта в городе Аркадаге состоялась встреча вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова О.Атабаевой с чрезвычайным и полномочным послом Соединённых Штатов Америки в Туркменистане Элизабет Руд. Об этом сообщает ТДХ.

В ходе встречи подчёркивалось, что в нынешнем году отмечается четвёртая годовщина создания Фонда и намечены мероприятия международного уровня в связи с празднованием этой даты. В данном контексте был обсуждён ряд важных вопросов.

Как отметила Элизабет Руд, Соединённые Штаты Америки поддерживают работу в благородных и гуманных целях, осуществляемую Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, и подчеркнула готовность к сов­местной деятельности для её продвижения, в том числе на международном уровне. Дипломат выразила уверенность, что это будет способствовать дальнейшему успешному развитию и обогащению новым содержанием отношений двух стран, основанных на взаимной доброй воле.

Стороны отметили, что осуществление этой работы в Международный год мира и доверия будет иметь особое значение.

Фонд, созданный по инициативе Нацио­нального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, оказывает большую поддержку, включая медицинские операции, детям, нуждающимся в восстановлении здоровья.

Всё более масштабной становится деятельность Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию соответствующей помощи и поддержки детям соседних стран и государств-партнёров.