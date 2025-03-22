Лидеры стран Азии направили поздравления Президенту Туркменистана по случаю Новруза
Главы ряда азиатских государств направили поздравительные послания Президенту Туркменистана в связи с празднованием Новруза. В сообщениях лидеры стран отметили значение Новруза как символа весеннего обновления и выразили пожелания мира и процветания Туркменистану, сообщается на TDH.
Поздравляю Ваше Превосходительство и народ дружественного и братского Туркменистана с наступлением древнего праздника Новруз – времени пробуждения природы и надежды на доброе будущее.
Весна – пора обновления, источник доброты, гуманизма и возрождения. Надеюсь, что в новом году мы станем свидетелями дальнейшего развития дружественных отношений между двумя нашими странами и народами.
Молю Всевышнего ниспослать Вам здоровье и успехов, а народу Туркменистана – благополучие и счастье.
Масуд ПЕЗЕШКИАН,
Президент Исламской Республики Иран.
Его Превосходительству господину Сердару БЕРДЫМУХАМЕДОВУ, Президенту Туркменистана
Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,
Прошу принять наилучшие добрые пожелания и искренние поздравления по случаю Международного дня Новруз.
Этот праздник с древней историей, как воплощение единства культурного наследия и многовековых традиций на основе идей мира, взаимного уважения и поддержки, играет важную роль в укреплении связей между народами.
Вечные созидательные традиции Новруза побуждают нас прилагать постоянные усилия для дальнейшего укрепления уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами и странами.
Таджикская сторона выражает удовлетворение нынешним уровнем межгосударственных отношений с Туркменистаном в рамках стратегического партнёрства.
Уверен, что наши страны, опираясь на высокие общечеловеческие ценности этого древнего праздника, и впредь будут предпринимать совместные усилия по обогащению содержания своих многогранных отношений.
В эти знаменательные дни желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу вашей страны – счастья, благополучия, мира и стабильности, устойчивого прогресса и процветания.
С большим уважением
Эмомали РАХМОН,
Президент Республики Таджикистан.
Его Превосходительству господину Сердару БЕРДЫМУХАМЕДОВУ, Президенту Туркменистана
Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,
Сердечно поздравляю Вас и братский народ Туркменистана по случаю праздника Новруз, воплощающего в себе богатое национальное историко-культурное наследие наших народов.
Этот праздник, с радостью и гордостью отмечаемый на протяжении тысячелетий, олицетворяет возрождение земли, обновление природы и человечества. Пусть Новруз принесёт нашим народам благословение и
процветание!
В этот особенный праздник желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.
С уважением
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики.