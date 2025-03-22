Лидеры стран Азии направили поздравления Президенту Туркменистана по случаю Новруза

Главы ряда азиатских государств направили поздравительные послания Президенту Туркменистана в связи с празднованием Новруза. В сообщениях лидеры стран отметили значение Новруза как символа весеннего обновления и выразили пожелания мира и процветания Туркменистану, сообщается на TDH.

Поздравляю Ваше Превосходительство и народ дружественного и братского Туркменистана с наступлением древнего праздника Новруз – времени пробуждения природы и надежды на доброе будущее.

Весна – пора обновления, источник доброты, гуманизма и возрождения. Надеюсь, что в новом году мы станем свидетелями дальнейшего развития дружественных отношений между двумя нашими странами и народами.

Молю Всевышнего ниспослать Вам здоровье и успехов, а народу Туркменистана – благополучие и счастье.

Масуд ПЕЗЕШКИАН,

Президент Исламской Республики Иран.

Его Превосходительству господину Сердару БЕРДЫМУХАМЕДОВУ, Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Прошу принять наилучшие добрые пожелания и искренние поздравления по случаю Международного дня Новруз.

Этот праздник с древней историей, как воплощение единства культурного наследия и многовековых традиций на основе идей мира, взаимного уважения и поддержки, играет важную роль в укреплении связей между народами.

Вечные созидательные традиции Новруза побуждают нас прилагать постоянные усилия для дальнейшего укрепления уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами и странами.

Таджикская сторона выражает удовлетворение нынешним уровнем межгосударственных отношений с Туркменистаном в рамках стратегического партнёрства.

Уверен, что наши страны, опираясь на высокие общечеловеческие ценности этого древнего праздника, и впредь будут предпринимать сов­местные усилия по обогащению содержания своих многогранных отношений.

В эти знаменательные дни желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу вашей страны – счастья, благополучия, мира и стабильности, устойчивого прогресса и процветания.

С большим уважением

Эмомали РАХМОН,

Президент Республики Таджикистан.

Его Превосходительству господину Сердару БЕРДЫМУХАМЕДОВУ, Президенту Туркменистана

Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

Сердечно поздравляю Вас и братский народ Туркменистана по случаю праздника Новруз, воплощающего в себе богатое национальное историко-культурное наследие наших народов.

Этот праздник, с радостью и гордостью отмечаемый на протяжении тысячелетий, олицетворяет возрождение земли, обновление природы и человечества. Пусть Новруз принесёт нашим народам благословение и

процветание!

В этот особенный праздник желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.

С уважением

Ильхам АЛИЕВ,

Президент Азербайджанской Республики.