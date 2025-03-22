Кроссовер Xiaomi YU7 выйдет на рынок с запасом хода до 770 км и мощность до 691 л. с.

Кроссовер Xiaomi YU7 получил сертификацию в китайской платформе MIIT и будет доступен в нескольких версиях. Запуск модели ожидается в июне-июле. Максимальный запас хода составит 770 км, передает Gizmochina.

Кроссовер оснащён гладкими каплевидными фарами, обтекаемым бампером и аэродинамичным профилем. Внешний вид дополняют полускрытые дверные ручки, безрамочные зеркала и спойлер типа «утиный хвост» с характерными гало задними фонарями.

Габариты YU7 — 4999×1996×1608 мм, колесная база — 3000 мм.

В салоне установлен сверхширокий экран панели приборов, отображающий запас хода, скорость и навигацию. Некоторые версии получат систему LiDAR на крыше для расширенных функций автономного вождения. Базовые модели также будут оснащены автопилотом.

YU7 предложат в одно- и двухмоторных вариантах. Мощность — от 235 кВт (240 км/ч) до 508 кВт (691 л. с., 253 км/ч).

Аккумуляторы — NMC на 96,3 кВт·ч (675–770 км) и 101,7 кВт·ч (670–760 км). Для заднеприводной версии доступна батарея LFP.

Ожидаемая начальная цена составит около 250 000 юаней (около 34,5 тыс. долларов США).