Дуров: Месячная аудитория Telegram превысила один миллиард

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер достиг отметки в 1 миллиард пользователей в месяц.

«Сейчас Telegram насчитывает более одного миллиарда ежемесячных активных пользователей, он стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире (не считая китайского WeChat)», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

На первом месте стоит WhatsApp, который Дуров назвал «дешевой» и «разбавленной» имитацией своего мессенджера.

«В течение многих лет они отчаянно пытались скопировать наши инновации, сжигая миллиарды на лоббистских и PR-кампаниях, чтобы замедлить нас. Они потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и — в отличие от нашего конкурента — сохранил свою независимость», — пишет Дуров.

Он также сообщил о росте вовлеченности пользователей. Дуров утверждает, что в среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в нем за сутки 41 минуту. А прибыль в 2024 году составила 547 миллионов долларов.

В апреле 2024 года Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил, что ожидает миллиарда пользователей в течение года.

«На данный момент, я считаю, что мы отлично работаем над Telegram, [аудитория которого сейчас составляет] 900 миллионов пользователей. Вполне вероятно, через год мы перешагнем отметку в миллиард ежемесячных активных пользователей», — говорил основатель мессенджера.

В декабре 2024 года Дуров писал, что общая выручка Telegram за год превысила миллиард долларов. По его словам, число подписчиков появившегося в 2022 году платного сервиса Telegram Premium превысило 12 миллионов пользователей, а доходы от рекламы «выросли в несколько раз».