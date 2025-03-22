В Туркменистане состоится Международный танцевальный фестиваль «Аваза – край дружбы»

В Туркменистане состоится Международный танцевально-фольклорный фестиваль «Аваза — край дружбы».

Пройдет культурный форум в Национальной туристической зоне «Аваза». Об этом доложила на заседании Правительства 20 марта вице-премьер Б.Сейидова.

Основная цель международного фестиваля – знакомство с туркменским национальным танцевальным искусством и древним фольклором, их популяризация, развитие творческих связей между народами.

В данной связи вице-премьер представила на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив предложение о проведении Международного танцевально-фольклорного фестиваля «Аваза – край дружбы», поручил вице-премьеру провести надлежащую работу в этом направлении, сообщает ТДХ.